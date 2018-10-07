ИА «Ореанда-Новости». Сегодня, 7 октября, в Белграде генеральным секретарём Организации Североатлантического договора Йенсом Столтенбергом было сделано заявление о том, что альянс проводил бомбардировки Союзной Республики Югославия в 1999 году с целью защиты гражданского населения от режима президента Слободана Милошевича.



Он призвал сербов забыть о жертвах той страшной трагедии и “смотреть в будущее”.



Он призвал сербов забыть о жертвах той страшной трагедии и “смотреть в будущее”.

Отметим, сегодня Столтенберг планирует встречу с сербским лидером Александром Вучичем.





Следует отметить, что возможное вступление республики в Организацию Североатлантического договора в настоящее время не обсуждается. По словам, Йенса Столтенберга, сербской стороной было принято решение, что “она не стремится к вступлению в НАТО”, и альянс уважает это решение.





Напомним, в марте 1999 года силы Североатлантического альянса начали бомбардировки Союзной Республики Югославии, которые закончились 10 июня того же года. Операция называлась “Союзная сила”. Её реализация была объяснена присутствием войск Югославии на территории автономного края Косово и Метохия и проведением там этнических чисток. Атакам с воздуха были подвержены стратегически важные военные и гражданские объекты, расположенные в Белграде, Приштине, Ужице, Нови-Саде, Крагуеваце, Панчево, Подгорице. Организация Североатлантического договора совершила более тридцати тысяч боевых авиационных вылетов, в которых было задействовано около тысячи самолётов и вертолётов, сброшено около восьмидесяти тысяч тонн взрывчатки. В Югославии отметили, что жертвами бомбардировок стали более 2500 гражданских лиц, в том числе, почти четыреста детей. Около десяти тысяч человек получили серьёзные травмы. Более восьмисот человек без вести пропали. Материальный ущерб республике составил около тридцати миллиардов долларов.





По данным социологов, более пятидесяти процентов сербских граждан Сербии не простили Североатлантическому альянсу бомбардировки Союзной Республики Югославии в 1999 году, а более восьмидесяти процентов выступают против вступления республики в НАТО.





