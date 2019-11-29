29.11.2019, 15:11
Генсек НАТО заявил, что "российская угроза" в отношении союзников отсутствует
ИА «Ореанда-Новости» Генсек альянса Йенс Столтенберг в пятницу сделал заявление о том, что НАТО сегодня не видит агрессивных действий и неминуемой угрозы со стороны России в отношении союзников. При этом он отметил, что альянс должен реагировать на то, что военные возможности России усиливаются.
Столтенберг заявил, что на встрече лидеров НАТО, которая пройдёт 3-4 декабря в Лондоне, будут говорить о координации политики в отношении России. Также на этой встрече обсудят ситуацию, которая сложилась после распада договора по РСМД.
Кроме того, представитель НАТО заявил о необходимости диалога с Россией, который не нужно воспринимать как признак слабости. Он отметил, что диалог необходим, даже если не улучшаются отношения между сторонами.
Столтенберг заявил, что на встрече лидеров НАТО, которая пройдёт 3-4 декабря в Лондоне, будут говорить о координации политики в отношении России. Также на этой встрече обсудят ситуацию, которая сложилась после распада договора по РСМД.
Кроме того, представитель НАТО заявил о необходимости диалога с Россией, который не нужно воспринимать как признак слабости. Он отметил, что диалог необходим, даже если не улучшаются отношения между сторонами.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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