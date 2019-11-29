При этом он отметил, что альянс должен реагировать на то, что военные возможности России усиливаются.Столтенберг заявил, что на встрече лидеров НАТО, которая пройдёт 3-4 декабря в Лондоне, будут говорить о координации политики в отношении России. Также на этой встрече обсудят ситуацию, которая сложилась после распада договора по РСМД.Кроме того, представитель НАТО заявил о необходимости диалога с Россией, который не нужно воспринимать как признак слабости. Он отметил, что диалог необходим, даже если не улучшаются отношения между сторонами.