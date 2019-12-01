Обращение было опубликовано в сети Twitter на официальном аккаунте ООН по изменению климата. По словам генсека ООН, люди должны прекратить войну с природой, так как климатический кризис уже наступил.Необходимо привлекать дополнительные научные методы и разработки.При выступлении на Конференции генсек ООН сказал, что всем властям надо ввести налог на углерод, прекратить финансировать добычу полезных ископаемых и строительство угольных электростанций.



