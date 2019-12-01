01.12.2019, 21:01
Генсек ООН попросил человечество прекратить загрязнять природу
ИА «Ореанда-Новости». Генсек ООН Антониу Гутерриш попросил человечество прекратить загрязнять природу на 25 сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP25).
Обращение было опубликовано в сети Twitter на официальном аккаунте ООН по изменению климата. По словам генсека ООН, люди должны прекратить войну с природой, так как климатический кризис уже наступил. Принятое решение об уменьшении выбросов в экологию незначительно. Необходимо привлекать дополнительные научные методы и разработки.
Антониу Гутерриш считает, что всем государствам стоит прекратить бурение земной коры и воспользоваться другими природными источниками энергии. При выступлении на Конференции генсек ООН сказал, что всем властям надо ввести налог на углерод, прекратить финансировать добычу полезных ископаемых и строительство угольных электростанций.
Обращение было опубликовано в сети Twitter на официальном аккаунте ООН по изменению климата. По словам генсека ООН, люди должны прекратить войну с природой, так как климатический кризис уже наступил. Принятое решение об уменьшении выбросов в экологию незначительно. Необходимо привлекать дополнительные научные методы и разработки.
Антониу Гутерриш считает, что всем государствам стоит прекратить бурение земной коры и воспользоваться другими природными источниками энергии. При выступлении на Конференции генсек ООН сказал, что всем властям надо ввести налог на углерод, прекратить финансировать добычу полезных ископаемых и строительство угольных электростанций.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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