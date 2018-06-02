ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Австрийские и немецкие власти сошлись во мнении, что патрулирование границ нужно заметно усилить. Это необходимо для большего обеспечения безопасности, предотвращения незаконных поставок оружия и наркотиков, а также снижения количества нелегальных мигрантов. В связи с этим руководства двух стран приняли решение объединить свои силы для более тщательного контроля границ. Поэтому с пятницы 1 июня пограничные службы обоих государств начнут патрулировать местность вместе.

Это нововведение в особенности коснется так называемого альпийского перевала Беннер, где находятся излюбленные пути перехода мигрантов. Там совместное немецко-австрийское патрулирование будет работать особенно тщательно. Так же вместо привычной патрульной группы из трех человек, за местностью будут следить команды из трех человек, набранных из полиции двух государств. Для всех этих нововведений был введен испытательный срок в 3 месяца. Если задумка покажет свою эффективность, то она начнет действовать на постоянной основе.

Представитель немецкой федеральной полиции Томас Боровик сообщил, что сотрудники двух стран так же будут предотвращать незаконный въезд мигрантов посредством проверки грузовых поездов, поскольку именно этот способ наиболее популярен среди мигрантов, хотя и считается одним из самых опасных.

Эти слова так же подтверждаются цифрами и статистикой. Только за прошлый год в регионе, находящийся под юрисдикцией Мюнхена, нелегально перебраться через границу на поезде попытались тысячи нелегальных мигрантов. К счастью для Европы и Германии, их всех благополучно сняли с их средства передвижения. Впрочем, несмотря на по прежнему большой поток беженцев, количество мигрантов, пытающихся любыми средствами пробраться в Германию, заметно снижается. Это может быть связано в том числе с успешными операциями России и ее союзников в Сирии.

К примеру, в прошлом году на Германо-австрийской границе было задержано только 14,5 тысяч мигрантов, из которых половина была депортирована домой. Напоминаем, что миграционный кризис в Европе начался довольно давно, еще с 2003 года после бомбежки Ирака. Однако ввиду последующей дестабилизации Сирии и Ливии этот кризис лишь ухудшился.