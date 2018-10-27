ИА «Ореанда-Новости» Обеспокоенная наращиванием военной мощи у своих границ, Германия направила усилия по координации военно-морских сил НАТО и Европейского Союза в Балтийском море, чтобы противостоять усиленному присутствию России в этом районе.

В понедельник Германия начинает учения у берегов Финляндии с участием 3600 моряков и военнослужащих, 40 кораблей и 30 самолетов из более чем десятка стран. Маневры будут сосредоточены на сохранении открытых морских путей во время конфликта.

"Балтийское море является важным объектом, поэтому мы и наши соседи, очевидно, хотим иметь возможность свободно перемещаться по морским линиям связи", - сказал капитан Свен Бек журналистам на борту немецкого фрегата Hamburg.

Берлин оказался под сильным давлением президента США Дональда Трампа, чтобы играть большую военную роль в то время, когда западные страны обеспокоены напряженностью в Балтийском регионе. Россия разместила ракеты в своем Калининградском анклаве, которые могут достичь Берлина, НАТО имеет тысячи войск в регионе, а Швеция-которая, как и Финляндия, остается за пределами военного союза, но является членом ЕС - ремилитаризирует свой остров Готланд.

Фрегата Hamburg был пришвартован в финском порту Турку, когда один за другим серые военные корабли проскользнули в гавань в рамках подготовки к учениям, в том числе футуристический корвет из шведского класса Висби. К вечеру снегопады обрушились на переполненный порт, и началась Балтийская зима. Мелководье и узкие проливы Балтики облегчают установку мин и затрудняют маневрирование военными кораблями.



Западные военные эксперты опасаются, что Россия может заблокировать свободное передвижение кораблей НАТО, что сделает невозможным оказание поддержки крошечным странам Балтии в случае войны.Москва заявляет, что никому не угрожает и имеет суверенное право размещать оружие на собственной территории, в том числе в Калининграде, который отделен от остальной России и граничит с членами НАТО Польшей и Литвой.

В ходе учений морские суда будут отрабатывать разминирование входов в гавань, сопровождение грузовых судов через спорные воды и имитацию применения силы. "Цель наших учений - обеспечить безопасность морских коммуникаций, тех линий, которые вы не видите, но которые гарантируют торговлю и процветание в странах Балтийского побережья", - сказал Бек, используя военный термин для основных морских путей.

Германия пытается сблизить военно-морские силы стран НАТО и ЕС на Балтике с тех пор, как Россия аннексировала Крым у Украины в 2014 году, начиная с регулярных встреч командующих флотом в следующем году. Она также строит новый военно-морской командный центр в Ростоке, предназначенный для размещения постоянного штаба международных офицеров. Во времена кризиса это позволит вести операции НАТО или ЕС на Балтике с 2023 года.