04.12.2019, 10:29
Германия выступила с критикой Украины за её позицию по "Северному потоку-2"
ИА «Ореанда-Новости. Представителем комитета бундестага по экономике и энергетике Клаусом Эрнстом было заявлено РИА Новости о неприемлемости Германией позиции Киева по "Северному потоку-2".
Он заявил, что в случае, если Украина, которая получает финансовую и политическую поддержку от ЕС, выскажется о поддержке американских санкций в отношении германской энергетической политики, то у Германии может возникнуть вопрос о дальнейшей помощи Киеву.
Недавно Эрнст сказал, что, если американские власти введут санкции против проекта "Северный поток-2", то Берлин начнёт думать о контрмерах. В частности, будет рассмотрен вариант повышения пошлин на добытый методом фрекинга импортный газ США.
Он заявил, что в случае, если Украина, которая получает финансовую и политическую поддержку от ЕС, выскажется о поддержке американских санкций в отношении германской энергетической политики, то у Германии может возникнуть вопрос о дальнейшей помощи Киеву.
Недавно Эрнст сказал, что, если американские власти введут санкции против проекта "Северный поток-2", то Берлин начнёт думать о контрмерах. В частности, будет рассмотрен вариант повышения пошлин на добытый методом фрекинга импортный газ США.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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