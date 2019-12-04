Он заявил, что в случае, если Украина, которая получает финансовую и политическую поддержку от ЕС, выскажется о поддержке американских санкций в отношении германской энергетической политики, то у Германии может возникнуть вопрос о дальнейшей помощи Киеву.Недавно Эрнст сказал, что, если американские власти введут санкции против проекта "Северный поток-2", то Берлин начнёт думать о контрмерах. В частности, будет рассмотрен вариант повышения пошлин на добытый методом фрекинга импортный газ США.