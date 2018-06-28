ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ . Точка зрения Ангелы Меркель в миграционной политике уже давно стала камнем преткновения в правящей партии Германии. Даже близкий соратник госпожи Меркель Хорст Зеехофер, министр внутренних дел страны, потребовал в кратчайшие сроки изменить миграционную политику страны. Иначе господин Зеерхофер разорвёт связь с правящей партией и покинет состав нового правительства.



Сегодня Европа переживает один из самых глубоких миграционных кризисов после Второй мировой войны. Наплыв большого количества мигрантов из зон военных конфликтов в Германию и страны Европейского союза приводит к нарастанию социальных, религиозных конфликтов и преступлений. Если восемь лет назад в Германии насчитывалось четыре миллиона мусульман, то сегодня, по разным оценкам, их насчитывается до десяти миллионов человек.



В немецкой прессе постоянно публикуются сообщения о росте преступности в стране, которые в 90 % случаях связываются с криминальной деятельностью молодых мигрантов из арабских стран. И эта тревожная статистика не может не волновать население Германии.



Когда Берлин разворачивал политику открытости, то руководство Германии рассчитывало пополнить ряды её жителей представителями среднего класса и высококвалифицированными специалистами, а не только малограмотным населением, ищущим лучшей жизни. И Германия, конечно же, получала сливки, в лице специалистов с Ближнего Востока, которые могли себе позволить попасть прямо в ФРГ на самолёте. Основной же поток мигрантов попадает в Европу через Средиземное море, а прибыв в Грецию или Италию, люди отправляются дальше в страны Европы.



Зеехофер предлагает Меркель не пускать через границу беженцев уже оформленных в странах Европейского Союза. То есть мигрантам, прибывшим в Грецию или Италию, будет запрещено пересекать немецкую границу. Рим и Афины, конечно же, смотрят на этот проект с недоумением, ведь именно Греция и Италия принимают основной поток беженцев. Министр внутренних дел предлагает принимать не более двухсот тысяч человек в год, уменьшить размер миграционного пособия и рассмотреть возможность отправки беженцев на родину, если там стабилизируется ситуация. Однако канцлер Германии и министр внутренних дел пока не могут найти точки соприкосновения в этом вопросе.