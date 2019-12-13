Германский дипломат заявил, что правительством Германии ведутся переговоры с США на тему неприменения санкций в отношении России. По его словам, Германия отвергает любое вмешательство, способное повлиять на всю Европу.Маас сказал, что только Европа должна заниматься вопросами своей энергетической безопасности. Он заявил, что если американские власти введут санкции, это будет расценено, как вмешательство Вашингтона в европейские дела.