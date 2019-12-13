13.12.2019, 09:16
Германские власти попросили Вашингтон не вводить санкции против РФ
ИА «Ореанда-Новости». Руководитель германского МИД Хайко Маас высказал просьбу к американским властям не вводить санкции против "Северного потока-2". Об этом пишет газета Handelsblatt.
Германский дипломат заявил, что правительством Германии ведутся переговоры с США на тему неприменения санкций в отношении России. По его словам, Германия отвергает любое вмешательство, способное повлиять на всю Европу.
Маас сказал, что только Европа должна заниматься вопросами своей энергетической безопасности. Он заявил, что если американские власти введут санкции, это будет расценено, как вмешательство Вашингтона в европейские дела.
Германский дипломат заявил, что правительством Германии ведутся переговоры с США на тему неприменения санкций в отношении России. По его словам, Германия отвергает любое вмешательство, способное повлиять на всю Европу.
Маас сказал, что только Европа должна заниматься вопросами своей энергетической безопасности. Он заявил, что если американские власти введут санкции, это будет расценено, как вмешательство Вашингтона в европейские дела.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии