ИА «Ореанда-Новости» 20 ноября основатель и глава компании Group-IB, член экспертных комитетов Государственной думы, министерства иностранных дел России, Совета Европы и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в сфере киберпреступности Илья Сачков обстрелял двух таксистов в центре Москвы.

В полицию обратился таксист, который сообщил, что он стоял в пробке, к нему подошёл мужчина и потребовал немедленно уехать. По словам заявителя, неизвестный нецензурно выражался, а когда таксист вышел из машины, тот ударил его, достал газовый пистолет и произвёл несколько выстрелов в его сторону. Затем злоумышленник выстрелил ещё в одного таксиста, но промахнулся.

Столичное управление МВД сообщило, что «по подозрению в совершении преступления сотрудниками полиции доставлен гражданин 1986 года рождения, проживающий в столице».

По сведениям источников, задержанный – не кто иной, как Сачков.

Представители пресс-службы Group-IB сообщили журналистам, что вечером Сачков написал заявление на таксиста в связи с угрозой жизни и здоровью. Указывается, что в конфликт вмешались около пяти таксистов, они перешли к физическим действиям, в связи с чем Сачков был вынужден применить распылитель УДАР в целях самообороны.