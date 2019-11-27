Российский высокопоставленный дипломат заявил, что Россия и США работают вместе в формате "Россия-США-Китай". В этом формате, к которому присоединился Пакистан, по словам Лаврова, рассматриваются практические шаги, которые дают возможность продвинуться к тому, чтобы создать все условия для переговоров между талибами и правительством. Также формат позволяет продвигать диалог между всеми афганцами.Недавно в МИД России сообщили, что США, Китай, Пакистан и Россия провели в российской столице консультацию на тему урегулирования в Афганистане.