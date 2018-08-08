ИА «Ореанда-Новости». Министр иностранных дел Саудовской Аравии уверенно заявил, что для выхода из сложившегося кризиса с Канадой необходим первый шаг со стороны Оттавы, как виновницы конфликта. Острая ситуация возникла на фоне того, что руководство Канады приложило руку к процессам внутри королевства.

Конфликт начался с эпизода задержания гражданских активистов Саудовской Аравии 3 августа. Как утверждает правительство, на руках у правоохранительных органов были все доказательства, дающие основание для задержания. Министерство иностранных дел Канады обеспокоили такие действия со стороны правительства и натолкнули на требования о немедленном освобождении людей. Естественно, такая позиция задела Эр-Рияд, который в понедельник обвинил Оттаву в нарушении основ международного права.

Дипломатический кризис уже вышел на международный уровень, поделив страны на два лагеря: одна группа поддерживает Канаду, а другая разделяет позицию Канады. Некоторые страны, как, например, Соединённые Штаты, пока что воздерживаются от выбора стороны и держат нейтралитет, запрашивая больше информации о ситуации в попытках разобраться более тщательно.

Обе страны-участницы понимают необходимость выхода из кризисного положения, но Саудовская Аравия ждёт, что именно Канада начнёт распутывать клубок, который спутали обе стороны в попытке доказать свою правоту. Оттава уже поплатилась тем, что глава дипмиссии была объявлена персоной нон-гранта – у посла есть 24 часа, чтобы покинуть страну. Посол Эр-Рияда для консультаций тоже был отозван.

И если Канада продолжит бездействовать, то Эр-Рияд не ограничится заморозкой новых инвестиционных проектов и отменой совместных проектов в сфере образования, но и примет дополнительные меры, потому как ранее заключённые договорённости всё ещё в силе, но также могут подвергнуться санкциям (как импорт канадского зерна) или ограничениям.

Саудиты также свернули все программы по оказанию медицинских услуг в Канаде.

Открытое вмешательство в дела королевства Саудовская Аравия не готова простить так просто.