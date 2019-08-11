11.08.2019, 13:05
Глава МВД Италии предложил Ричарду Гиру забрать мигрантов в Голливуд
ИА "Ореанда-Новости" Глава МВД Италии Маттео Сальвини критично отреагировал на призыв американского актёра впустить в страну мигрантов.
Как пишут СМИ, Гир посетил судно с беженцами неподалёку от итальянского острова Лампедуза. Знаменитость привёз продукты мигрантам и обратился к властям с призывом пустить их в страну.
Сальвини заметил, что если уж голливудский актёр так обеспокоен судьбой мигрантов, то вполне может доставить их на частном самолёте в Голливуд и разместить там на виллах.
Как известно, осенью 2018 года Италия ужесточила миграционное законодательство.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии