ИА "Ореанда-Новости" Глава МВД Италии Маттео Сальвини критично отреагировал на призыв американского актёра впустить в страну мигрантов.

Как пишут СМИ, Гир посетил судно с беженцами неподалёку от итальянского острова Лампедуза. Знаменитость привёз продукты мигрантам и обратился к властям с призывом пустить их в страну.

Сальвини заметил, что если уж голливудский актёр так обеспокоен судьбой мигрантов, то вполне может доставить их на частном самолёте в Голливуд и разместить там на виллах.

Как известно, осенью 2018 года Италия ужесточила миграционное законодательство.