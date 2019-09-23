Такое заявление сделал глава ООН Антониу Гутерриш.

21 сентября в городе Нью-Йорке состоялось торжественное открытие Молодёжного саммита по климату. В своём выступлении Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций заявил, что импульс, полученный от представителей молодого поколения, очень важен для принятия решений в области климатологии. Молодёжи удалось организоваться и то влияние, которое они оказывают на решение климатических проблем, будет учтено при их рассмотрении на институциональном уровне.

Антониу Гутерриш также отметил, что находится на посту главы ООН более двух лет. В начале своей деятельности он отметил, что все меры, которые принимает мировая общественность в борьбе с климатическими изменениями, малоэффективны и не выглядят позитивными. Ситуация изменилась, когда к этому делу подключилась молодёжь. По мнению главы ООН, они смогли вдохнуть новую жизнь в этот проект.

По информации, предоставленной посланником Генерального секретаря Организации Объединённых Наций по делам молодёжи Джаятмы Викраманаяке, этот саммит является прекрасной возможностью выразить свои мысли и идеи молодым людям. Молодое поколение может рассказать, какие шаги следует предпринять правительствам многих мировых держав, чтобы замедлить процесс изменения климата на нашей планете. Посланник главы ООН также отметила, что молодых людей в мире около двух миллиардов, и именно эти люди должны решать, какое будущее они хотели бы видеть.

Напомним, что в мае текущего года ООН запустила программу под названием «Лето решений». В рамках её проведения молодым людям представилась возможность предложить собственные, более инновационные и технологичные, решения в вопросах проблемы изменения климата на планете. Молодёжь высказала хорошие идеи, которые будут представлены на Саммите по климату.



