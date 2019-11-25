По опубликованной информации, Ричарда Спенсера подозреваютв отношении судьбы американского военнослужащего Эдварда Галлахера, которое было опубликовано в газете The Washington Post., который работает в американском консульстве в Норвегии. Президент США возлагает большие надежды на нового министра Военно-морских сил США.