25.11.2019, 17:09
Глава Пентагона отправил в отставку министра ВМС США
ИА «Ореанда-Новости». Глава Пентагона отправил в отставку министра ВМС Соединённых Штатов Америки Ричарда Спенсера. Информация была опубликована в аккаунте президента США Дональда Трампа в сети Twitter.
По опубликованной информации, Ричарда Спенсера подозревают в тайных переговорах с представителями Белого дома в отношении судьбы американского военнослужащего Эдварда Галлахера, которое было опубликовано в газете The Washington Post.
Должность министра ВМС США может занять посол Кеннет Брейтуэйт, который работает в американском консульстве в Норвегии. Президент США возлагает большие надежды на нового министра Военно-морских сил США.
По опубликованной информации, Ричарда Спенсера подозревают в тайных переговорах с представителями Белого дома в отношении судьбы американского военнослужащего Эдварда Галлахера, которое было опубликовано в газете The Washington Post.
Должность министра ВМС США может занять посол Кеннет Брейтуэйт, который работает в американском консульстве в Норвегии. Президент США возлагает большие надежды на нового министра Военно-морских сил США.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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