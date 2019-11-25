ИА «Ореанда-Новости». Глава Пентагона отправил в отставку министра ВМС Соединённых Штатов Америки Ричарда Спенсера. Информация была опубликована в аккаунте президента США Дональда Трампа в сети Twitter.

По опубликованной информации, Ричарда Спенсера подозревают в тайных переговорах с представителями Белого дома в отношении судьбы американского военнослужащего Эдварда Галлахера, которое было опубликовано в газете The Washington Post.

Должность министра ВМС США может занять посол Кеннет Брейтуэйт, который работает в американском консульстве в Норвегии. Президент США возлагает большие надежды на нового министра Военно-морских сил США.