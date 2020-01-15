. Об этом было Владимиром Путиным объявлено в ходе обращения к Федеральному собранию.Путин сказал, что, с учетом того, что инновации касаются существенных изменений политической системы, деятельности судебной, законодательной и исполнительной властей, необходимо провести по всем изменениям в Конституции голосование граждан РФ.Путин сообщил, что мнение россиян должно быть определяющим, поскольку все в конечном счете решают люди.