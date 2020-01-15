15.01.2020, 13:41
Глава РФ заявил о проведении референдума перед принятием поправок в Конституцию
ИА «Ореанда-Новости». Владимиром Путиным, работающим на должности президента РФ, было сказано, что необходимо при принятии поправок в Конституцию провести референдум. Об этом было Владимиром Путиным объявлено в ходе обращения к Федеральному собранию.
По словам лидера России, поправками, которые предложены в Основной закон, не затрагиваются его фундаментальные основы. Исходя из этого, их могут утвердить в парламенте.
Путин сказал, что, с учетом того, что инновации касаются существенных изменений политической системы, деятельности судебной, законодательной и исполнительной властей, необходимо провести по всем изменениям в Конституции голосование граждан РФ. Глава Российского государства заявил, что результаты будут приняты после подведения итогов голосования.
Путин сообщил, что мнение россиян должно быть определяющим, поскольку все в конечном счете решают люди.
По словам лидера России, поправками, которые предложены в Основной закон, не затрагиваются его фундаментальные основы. Исходя из этого, их могут утвердить в парламенте.
Путин сказал, что, с учетом того, что инновации касаются существенных изменений политической системы, деятельности судебной, законодательной и исполнительной властей, необходимо провести по всем изменениям в Конституции голосование граждан РФ. Глава Российского государства заявил, что результаты будут приняты после подведения итогов голосования.
Путин сообщил, что мнение россиян должно быть определяющим, поскольку все в конечном счете решают люди.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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