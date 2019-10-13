Этот сценарий может стать одним из возможных путей развития государства.

О том, что украинский народ ждёт участь Кипра, рассказал глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Кипрский вариант развития событий может стать реальным, если договорённость, достигнутая с российскими властями, будет сорвана. Чиновник имеет в виду соглашение в рамках так называемого «нормандского формата».

Минские договорённости были подписаны пять лет назад. Однако, до настоящего времени они не решили большинство ключевых спорных вопросов. Вадим Пристайко настаивает на поиск другого варианта, в случае готовности западных партнёров Украины. В случае неэффективности и этого «другого способа» разрешения конфликта киевским властям следует самостоятельно определиться с оптимальным решением государственных проблем.

«Кипрский» вариант развития, глава МИД Украины видит в том, что руководство страны знает о том, что часть их территории оккупирована представителями другого государства, однако продолжает развиваться и двигаться в том направлении, которое выбрало большинство жителей. Напомним, что сейчас Кипр разделён на две части: Республику Кипр и Северный Кипр. Турция является единственным государством, которое признало Северный Кипр. Между ними проходит буферная зона, которую охраняют миротворцы ООН.

Напомним, что ранее Вадим Пристайко выступил с просьбой к участникам Европейского Союза повлиять на российское руководство в вопросе нормализации ситуации на территории Донбасса. Украина обвиняет Россию в том, что последняя оккупировала территория самопровозглашённых Донецкой и Луганской Народных Республик. Российская сторона, в свою очередь, всячески отрицает свою принадлежность к конфликту на востоке Украины.