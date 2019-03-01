ИА «Ореанда-Новости». Павел Климкин, министр иностранных дел Украины, считает, что Россия и Белоруссия отделились от Киевской Руси, преемницей которой стала Украина. Он написал об этом статью, которую опубликовала португальская газета Observador.

В статье для португальского издания министр особенно подчеркнул, что на протяжении всей истории Украина играла ключевую роль в формировании Европы, а также европейских ценностей. Он указал, например, на то, что Украина выступала в качестве «щита» для Европы от нашествия монголо-татар или от Османской империи, нередко спасала её от порабощения.

Глава украинского МИДа вспомнил и об СССР, с которым связана «историческая травма» Украины: в качестве союзной республики она противостояла «коммунистическому тоталитаризму» и тем самым защищала европейские ценности и демократию.

Павел Климкин заявил о том, что европейский сценарий развития Украины был предопределён уже давно - в 988 году, с момента принятия христианства, и украинцы всегда были европейцами, по менталитету и ценностям. Именно с Киевской Руси, по утверждению министра, начало развиваться христианство во всём мире. К северу и востоку от Киева, там, куда начало распространяться христианство, несколько столетий спустя сформировались современные Россия и Белоруссия - «огромная территория от Карпат до Камчатки».

Украина, по словам Климкина, - уникальное пространство, где «бьётся горячее сердце Европы» и сосуществуют все религии. В отличие от европейцев, которые «переживают моральный кризис», украинцы - единственные, кто встал на защиту ценностей «с оружием в руках» против России, которая стремится взять Украину под контроль и разрушить всю западную цивилизацию. Таким образом, по словам руководителя внешнеполитического ведомства, европейские народы должны объединиться вокруг ценностей христианства и демократии, которые столетиями определяли их с Украиной общий успех.