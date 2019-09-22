Мексиканец Яир Родригес, боровшийся с американцем Джереми Стивенсом, нечаянно ткнул в глаз соперника пальцем. Судья был вынужден предоставить Стивенсону тайм-аут на пять минут. Однако по истечении времени американец не пришёл в себя и бой признали несостоявшимся.

За всем этим наблюдали 20 тысяч зрителей, жаждущих всё-таки увидеть поединок. Когда объявили, что американец не сможет продолжить поединок, зрители подняли шум. Несогласные закидали октагон и бойцов мусором и поп-корном.

В конце концов бойцам даже пришлось эвакуироваться из зала. Джереми досталось больше всего – в него кидались даже по пути в раздевалку.