РЕАНДА-НОВОСТИ. О Марк Сэнфорд, главный критик президента Дональда Трампа, потерял своё место в Конгрессе Южной Каролины во вторник. Сэнфорд потерпел поражение от Кэтти Аррингтон, которая провела свою кампанию, пытаясь уничтожить Сэнфорда как «Never Trumper». И за несколько часов до того, как голосование закрылось, Трамп опубликовал пост в Twittere, назвав Сэнфорда «очень бесполезным» и отметил, что «ему будет лучше в Аргентине».

Даже для политического деятеля, не испытывающего недостатка уверенности в принятии решения своей собственной стороны, нападение Трампа на Сэнфорда было смелым случаем после заседания членов Конгресса. В своём выступлении во вторник вечером Сэнфорд был непокорен и сказал: «Я поддерживаю каждое из этих решений, чтобы не согласиться с президентом».

Сэнфорд никогда не проигрывал политическую гонку в Южной Каролине, и его поражение во вторник было неожиданным завершением политической карьеры на «американских горках», которая включала отставку, в качестве губернатора Южной Каролины.

Объявив победу во вторник, Аррингтон попросила республиканцев собраться вместе. И она напомнила им, кто, по её мнению, ведёт их: «Мы - партия президента Дональда Трампа».

Сэнфорд был не единственным республиканцем, столкнувшимся с такой проблемой. Губернатор Южной Каролины Генри Макмастер, близкий союзник Трампа, был вынужден покинуть зал после того, как не смог собрать необходимые 50% голосов, чтобы выиграть. Макмастер, бывший сторонник кампании президента 2016 года, имел полное одобрение Трампа. Но в то время как Трамп остается очень популярным в государстве, Макмастер был затенен исследованием коррупции с участием давнего политического консультанта. Макмастер получил большинство голосов от четырёх республиканцев.

Макмастер, бывший вице-губернатор, занял пост губернатора в прошлом году после того, как Никки Хейли подала в отставку, чтобы стать послом США в Организации Объединенных Наций.