ИА «Ореанда-Новости». Специалисты украинского Национального антикоррупционного бюро сообщили о задержании сотрудницы офиса президента Украины Владимира Зеленского по подозрению в незаконной выгоде, пишет «Интерфакс».



Отмечается, что в рамках этого дела были задержаны несколько человек. Их подозревают в получении 300 тысяч долларов с физлица за содействие в назначении на руководящую должность в НАК «Нафтогаз Украины».



Кроме сотрудницы офиса Зеленского задержана также её сообщница – экс-заместитель министра культуры Украины. Отмечается, что их задержали при получении первой части взятки в размере 150 тысяч долларов.