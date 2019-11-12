Главу департамента офиса Зеленского задержали по подозрению во взяточничестве
ИА «Ореанда-Новости». Специалисты украинского Национального антикоррупционного бюро сообщили о задержании сотрудницы офиса президента Украины Владимира Зеленского по подозрению в незаконной выгоде, пишет «Интерфакс».
Отмечается, что в рамках этого дела были задержаны несколько человек. Их подозревают в получении 300 тысяч долларов с физлица за содействие в назначении на руководящую должность в НАК «Нафтогаз Украины».
Кроме сотрудницы офиса Зеленского задержана также её сообщница – экс-заместитель министра культуры Украины. Отмечается, что их задержали при получении первой части взятки в размере 150 тысяч долларов.
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