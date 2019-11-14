14.11.2019, 19:00
Голландские следователи ищут причастность Шойгу к крушению МН17
ИА «Ореанда-Новости». Голландские следователи рассматривают возможность причастности Сергея Шойгу к крушению МН17 в 2015 году, сообщает издательство «Эхо Москвы».
Расследование проводится Международной следственной группой JIT. В начале неделе появились новые данные из телефонных разговоров между неизвестным человеком и Сергеем Дубинским, который подозревается в причастии к крушению Boeing 777 в 2015 году. Из телефонного разговора следует возможная взаимосвязь между крушением МН17 и российским министром обороны Сергеем Шойгу, так как его фамилия прозвучала в телефонном разговоре в связке со словом «приказ». JIT указала, что для подтверждения своих слов, часть телефонных разговоров в ближайшее время будет опубликована на их официальном сайте.
JIT призвала всех свидетелей, которые могут знать дополнительную информацию о возможных фигурантах дела, помочь следствию.
Расследование проводится Международной следственной группой JIT. В начале неделе появились новые данные из телефонных разговоров между неизвестным человеком и Сергеем Дубинским, который подозревается в причастии к крушению Boeing 777 в 2015 году. Из телефонного разговора следует возможная взаимосвязь между крушением МН17 и российским министром обороны Сергеем Шойгу, так как его фамилия прозвучала в телефонном разговоре в связке со словом «приказ». JIT указала, что для подтверждения своих слов, часть телефонных разговоров в ближайшее время будет опубликована на их официальном сайте.
JIT призвала всех свидетелей, которые могут знать дополнительную информацию о возможных фигурантах дела, помочь следствию.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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