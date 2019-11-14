Расследование проводится Международной следственной группой JIT. В начале неделе появились новые данные из телефонных разговоров между неизвестным человеком и, который подозревается в причастии к крушению Boeing 777 в 2015 году. Из телефонного разговора следует возможная взаимосвязь между крушением МН17 и российским министром обороны, так как его фамилия прозвучала в телефонном разговоре. JIT указала, что для подтверждения своих слов, часть телефонных разговоров в ближайшее время будет опубликована на их официальном сайте.JIT призвала всех свидетелей, которые могут знать дополнительную информацию о возможных фигурантах дела, помочь следствию.