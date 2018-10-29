ИА «Ореанда-Новости». Мигрантами из Гондураса, которые сконцентрировались на границе между Гватемалой и Мексикой, в воскресенье, 28 октября, была предпринята попытка прорваться через границу на мексиканскую территорию. По данным местных средства массовой информации, столкновения с сотрудниками правоохранительных служб произошли на мосту международного перехода через реку Сучиате на территории гватемальского города Текун-Уман. В результате инцидента пострадали женщины, дети, а также несколько агентов национальной полиции Гватемалы. Среди пострадавших был также семимесячный ребёнок.





Как сообщают СМИ, мигранты, прибывшие из Гондураса, кидали в стражей порядка камни, палки, а также личные вещи. В ответ сотрудники правоохранительных органов стреляли гранатами со слезоточивым газом. Отмечается, что мигранты намерены продолжить путь в Соединённые Штаты через Мексику, несмотря на жесткую позицию американских властей.





Согласно последним данным правительства Мексики, в караване мигрантов, который движется из Центральной Америки по территории Мексики в сторону границы с Соединёнными Штатами, находятся около четырёх тысяч человек.



Ещё около двух тысяч мигрантов обратились к властям с просьбой о предоставлении им убежища на территории Мексики. Более ста человек были размещены во временные убежища. Отмечается, что эти мигранты согласились на добровольное возвращение на родину. По данным СМИ, ещё некоторое число мигрантов остановили на границе Гватемалы и Мексики.





Ранее лидером Соединённых Штатов Дональдом Трампом было сделано заявление о том, что в караване, направляющемся к южной границе Америки, якобы находятся преступники и неизвестные жители Ближнего Востока. Глава Белого дома предупредил пограничников и военных, что это чрезвычайная ситуация национального масштаба. Американский лидер не раз подчеркивал, что не допустит прибытия мигрантов на территорию США, и пригрозил закрыть границу с Мексикой. Национальным уполномоченным по безопасности Мексики Ренато Салесом Эредия была опровергнута информация о том, что среди мигрантов есть террористы или представители организованной преступности.











