ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ Google walkout – именно под таким названием проходят глобальные протесты сотрудников корпорации против сексуальных домогательств.

Тысячи сотрудников Google во всем мире организовали акции в знак протеста против лояльного обращения корпорации к руководителям, которых обвиняют в сексуальных нарушениях.

Демонстрации в офисах компании по всему миру начались в 11:10 утра в Токио и проходили одновременно в других часовых поясах. Изображение из Сингапурского центра показало, что протестуют не менее 100 человек.

Больше сотрудников появились на улицах за пределами швейцарского офиса Google в Цюрихе, в израильском городе Хайфа. Протесты так же были в Берлин. Сотрудники Google вышли из офисов в Лондоне и Дублине.

В Лондоне большинство сотрудников покинули свои рабочие места и заняли главную аудиторию в офисе King's Cross. Когда комната была заполнена, остальные собрались на улице.

«Я здесь протестую против насилия на рабочих местах, чтобы мы не защищали и не поддерживали тех, кто совершает подобные нарушения», - сказал один демонстрант. «Люди поддерживают тех, кто подвергался преследованиям в любой ситуации на рабочем месте, любым работодателем, и Google - это всего лишь часть движения».

Сотрудники оставляли листовки на своих столах, которые гласили: «Я не за своим столом, потому что я выступаю солидарно с другими «гуглёрами» в знак протеста против сексуальных домогательств, неправомерного поведения, отсутствия прозрачности и культуры рабочего места, которая должна быть равно для всех ».

Протест Walkout возник через неделю после того, как выяснилось, что Google предоставил пакет выходных пособий в размере 90 млн. фунтов стерлингов Энди Рубину, создателю программного обеспечения для мобильных телефонов Android. Руководство корпорации скрыло сообщение о сексуальном проступке, которое и послужило причиной его ухода.

В прошлый четверг исполнительный директор Сандар Пичай сказал, что Google предпринял «жёсткую линию» по обвинениям в сексуальных домогательствах, заявив, что за последние два года было уволено 48 человек, в том числе 13 старших менеджеров. Однако эти случаи не упоминались в последних отчётах.

Участники кампании «Гугл против насилия» опубликовали список из пяти требований, включая прекращение оплаты труда и неравенство возможностей, а также большую прозрачность в работе с руководством.

Пичай извинился за «прошлые действия» компании в электронном письме, отправленном сотрудникам на этой неделе. «Я понимаю гнев и разочарование, которые испытывают многие из вас», - сказано в нем. «Я тоже это чувствую, и я полностью привержен достижению прогресса в вопросе, который слишком долго сохранялся в нашем обществе, здесь - в Google.»