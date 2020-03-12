Горбачёв отметил о том, что ему жаль, что у лидеров великих держав, США и Великобритании «отвергли предложение Владимира Путина» приехать в столицу в честь 75-летия Победы во Второй мировой войне.

В январе он прокомментировал заявление президента Украины о том, что именно Советский Союз начал войну, как «странное и поразительное». Михаил Горбачёв также призывает членов ООН обсудить нынешнюю ситуацию, а также подтвердить невозможность и несостоятельность ядерной войны.