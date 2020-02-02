02.02.2020, 09:23
Горбачев ответил на слова Зеленского о вине Советского Союза в развязывании войны
ИА «Ореанда-Новости». Михаилом Горбачевым, бывшим президентом СССР, было заявлено, что высказывание лидера Украины Владимира Зеленского о виновности СССР в начале Второй мировой войны является "просто поразительным" и "крайне странным".
Бывший президент СССР сказал, что политиками, делающими подобные заявления, оскорбляется память людей, отдавших свои жизни ради победы над фашизмом.
Горбачив добавил, что накануне Дня Победы лучшим ответом Зеленскому будет воздаяние людям, которые "избавили планету от этой чумы, вынеся огромные страдания и тяготы".
27 января нынешний украинский президент сказал, что СССР виноват в развязывании войны наравне с фашистской Германией.
Бывший президент СССР сказал, что политиками, делающими подобные заявления, оскорбляется память людей, отдавших свои жизни ради победы над фашизмом.
Горбачив добавил, что накануне Дня Победы лучшим ответом Зеленскому будет воздаяние людям, которые "избавили планету от этой чумы, вынеся огромные страдания и тяготы".
27 января нынешний украинский президент сказал, что СССР виноват в развязывании войны наравне с фашистской Германией.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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