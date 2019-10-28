28.10.2019, 09:35
Горбачев высказал предложение о возврате к идее создания общеевропейского дома
ИА "Ореанда-Новости"Михаилом Горбачевем предложено подумать о возврате к идее общеевропейского дома. По словам последнего президента СССР, ситуацию, сложившуюся к настоящему времени на континенте, нужно преодолеть. Если этого не случится, будет колоссальный ущерб.
Михаил Горбачев заявил в своей книге, что сейчас идёт конкуренция регионов глобального мира. И в ближайшем будущем, по его мнению, может случиться так, что позиции Европы будут подорваны. Если это произойдёт, Горбачев считает, что можно будет говорить о "закате Европы". По его словам, допустить того, что сложится такая ситуация, нельзя ни в коем случае.
В книге также говорится, что её автор не видит другого пути, кроме как возвращения к идее общего дома для всех европейских стран.
Михаил Горбачев заявил в своей книге, что сейчас идёт конкуренция регионов глобального мира. И в ближайшем будущем, по его мнению, может случиться так, что позиции Европы будут подорваны. Если это произойдёт, Горбачев считает, что можно будет говорить о "закате Европы". По его словам, допустить того, что сложится такая ситуация, нельзя ни в коем случае.
В книге также говорится, что её автор не видит другого пути, кроме как возвращения к идее общего дома для всех европейских стран.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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