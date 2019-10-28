Михаил Горбачев заявил в своей книге, что сейчас идёт конкуренция регионов глобального мира. И в ближайшем будущем, по его мнению, может случиться так, что позиции Европы будут подорваны. Если это произойдёт, Горбачев считает, что можно будет говорить о "закате Европы". По его словам, допустить того, что сложится такая ситуация, нельзя ни в коем случае.В книге также говорится, что её автор не видит другого пути, кроме как возвращения к идее общего дома для всех европейских стран.