ИА «Ореанда-Новости». Жители швейцарского поселения могут быть вынуждены эвакуироваться на срок более десяти лет, пока власти расчищают огромную свалку оружия Второй мировой войны.

В прошлом году Министерство обороны пришло к выводу, что тайник оружия представляет «неприемлемый» риск для жителей Митхольца.Теперь власти говорят, что жителям, возможно, придется уехать, пока они расчищают участок.

«В зависимости от того, как будут развиваться работы, жители должны ожидать, что эвакуация продлится более 10 лет», - заявили в министерстве.

Жителям придется одобрить план, чтобы покинуть этот район. В настоящее время проводятся консультации с общественностью, чтобы решить, как лучше поступить.

«Есть люди, которые живут здесь на протяжении многих поколений, - говорит Брижит Риндлисбахер, председатель рабочей группы Mitholz. - Мне больно видеть их в такой ситуации».