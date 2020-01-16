ИА «Ореанда-Новости». В Госдепартаменте США прокомментировали отставку кабмина России.

Официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус выступила в эфире телеканала RTVI. В ходе разговора она упомянула отставку российского правительства, отметив, что США выступают за народную сторону.

Она отметила, что американцы следят за происходящим. По её словам, лидер США неоднократно заявлял о своём желании улучшить отношения между правительствами государств.

Ранее Дмитрий Медведев объявил об отставке всего правительства. Президент России Владимир Путин предложил ввести для Медведева должность заместителя председателя Совбеза. Позже стало известно, что Путин предложил на пост нового премьер-министра Михаила Мишустина.