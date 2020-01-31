31.01.2020, 23:33
Госдеп США потребовал от России вернуть Крым
ИА «Ореанда-Новости». Пресс-секретарь Государственного департамента Морган Ортагус потребовала от России вернуть Крым под управление украинских властей.
Также она сообщила, что пока российская власть не согласится на возврат, Соединённые Штаты Америки продолжать вводить санкции против России. Вторым главным условием отмены санкций является прекращение огня на территории Донбаса. На своём аккаунте в сети Twitter Морган Ортагус указала, что американская власть полностью поддерживает Украину.
По мнению депутата Государственной думы Руслана Бальбека, подобное открытое объявление в дальнейшем приведёт к бесконечной санкционной войне между США и Россией.
Также она сообщила, что пока российская власть не согласится на возврат, Соединённые Штаты Америки продолжать вводить санкции против России. Вторым главным условием отмены санкций является прекращение огня на территории Донбаса. На своём аккаунте в сети Twitter Морган Ортагус указала, что американская власть полностью поддерживает Украину.
По мнению депутата Государственной думы Руслана Бальбека, подобное открытое объявление в дальнейшем приведёт к бесконечной санкционной войне между США и Россией.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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