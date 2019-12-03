ИА «Ореанда-Новости». Помощник госсекретаря США Кристофер Форд заявил, что Россия нарушает ряд норм Договора по открытому небу, пишет «Интерфакс».



Он отметил, что нарушения прослеживаются постоянно. По его словам, Вашингтон надеется, что Россия сможет пересмотреть некоторые из своих решений.



Договор по открытому небу заключили в 1992 году. Он предполагает регулярные облёты территории другой стороны с целью контроля военной деятельности. Россия ратифицировала договор в 2001 году, сейчас его участниками являются 34 страны.