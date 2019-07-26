ИА «Ореанда-Новости» . Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что. Об этом 25 июля он заявил в интервью телеканалу Fox News. По словам главы Госдепартамента, Москва хотела вмешаться в промежуточные выборы в прошлом году, однако

«У нас, безусловно, были безопасные и надежные выборы», — сказал Помпео. Помимо этого он отметил, что Штаты работают над тем, чтобы в дела страны не смогли вмешаться Иран, КНДР и Китай.

Расследование о «российском вмешательстве» в выборы началось после победы Дональда Трампа на выборах в ноябре 2016 года. В конце марта этого года минюст США опубликовал основные выводы доклада по «российскому делу» спецпрокурора Роберта Мюллера, который в ходе расследования так и не нашел сговора Трампа с Россией.

10 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что Москве было заранее понятно, чем завершится «пресловутая комиссия» спецпрокурора Мюллера. Он подчеркнул, что никакого сговора между Трампом и Россией не было. Однако, по его словам, несмотря на результаты расследования, внутриполитическая ситуация в США не стала легче.

В свою очередь бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер обвинил Россию в намерении вмешаться в американский избирательный процесс, в том числе во время выборов 2020 года. Такое мнение Мюллер высказал на слушаниях в специальном комитете по разведке палаты представителей конгресса США, сообщает Associated Press. «Они занимаются этим прямо сейчас, пока мы сидим здесь, и они рассчитывают делать это во время следующей избирательной кампании», — цитирует его агентство.

Расследование о вмешательстве «русских хакеров» в выборы началось после победы Дональда Трампа на выборах в ноябре 2016 года. В конце марта текущего года минюст США обнародовал основные выводы финального доклада по «российскому делу» спецпрокурора Роберта Мюллера, который в ходе расследования так и не нашел сговора Трампа с Россией в течение предвыборной кампании.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что для Российской Федерации было заранее понятно, чем завершится «пресловутая комиссия» спецпрокурора Мюллера. Глава государства подчеркнул, что никакого сговора между президентом США Дональдом Трампом и Россией не было. Однако, по его словам, несмотря на результаты расследования, внутриполитическая ситуация в США не стала легче.



