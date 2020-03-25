25.03.2020, 20:38
Государства «большой семёрки» обсудили ситуацию на Украине
ИА «Ореанда-Новости». Страны международного клуба «G7» призвали Российскую Федерацию к соблюдению всех обязательств, установленных минскими соглашениями. Об этом 25 марта на встрече с журналистами заявил американский государственный секретарь Майк Помпео.
На последней встрече представители «большой семёрки» обсудили необходимости привести Россию к ответственности за её «агрессию» на Украине.
«Прогресс в восточной части страны (Украины) должен начаться с выполнения российской стороной обязательств по соглашениям»,- сообщил Помпео после видеоконференции министров «G7».По словам госсекретаря США, в ходе встречи «большой семёрки» стороны затронули не только ситуацию на Украине, но и проблемы в Сирии, «где РФ, иранский режим, военизированная ливанская шиитская организация «Хезболлах» и режим Асада препятствуют дипломатическую решению проблемы в соответствии с международной резолюцией».
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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