ИА «Ореанда-Новости» . Страны международного клуба «G7» призвали Российскую Федерацию к соблюдению всех обязательств, установленных минскими соглашениями. Об этом 25 марта на встрече с журналистами заявил американский государственный секретарь Майк Помпео.

На последней встрече представители «большой семёрки» обсудили необходимости привести Россию к ответственности за её «агрессию» на Украине.

«Прогресс в восточной части страны (Украины) должен начаться с выполнения российской стороной обязательств по соглашениям»,- сообщил Помпео после видеоконференции министров «G7».