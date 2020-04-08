ИА «Ореанда-Новости». Немцы вступились за проект газопровода «Северный поток-2». Опрос показал, что проект поддерживается большинством жителей Германии.

Также большинство немцев выступают за активизацию отношений с РФ. Об этом говорится в публикации агентства ТАСС, которое ссылается на сведения, предоставленные Михаэлем Хармсом, работающим на должности руководителя Восточного комитета германской экономики.

По его данным, за проект вступились 77 процентов отвечавших, против него высказались четыре процента. Пятьдесят пять процентов немецких респондентов заявили, что ими поддерживается активизация работы с РФ. Двадцать восемь процентов давших ответ с ними не согласились. 17 процентов участвовавших в опросе затруднились ответить.