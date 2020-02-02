ИА «Ореанда-Новости». Китаец Ван Юньбин, которого с коронавирусом положили в краевую инфекционную больницу Забайкалья, пожаловался на плохие условия лечения и содержания в данном медицинском учреждении. О жалобах гражданина КНР сообщается в материале "Чита.Ру". 

Китайский пациент заявил, что российские врачи не сообщили ему, что он заражён. Также ему не предоставили результаты анализов. 

Не понравилось больному и качество наблюдения за ним. Он утверждает, что врачи в конце недели не выполняют своих обязанностей. 

Известно, что в мире коронавирусом к настоящему времени заразились 11, 7 тысяч человек. Большинство заболевших - граждане КНР. Инфицированных людей обнаружили во многих государствах, в том числе в Великобритании и США.  