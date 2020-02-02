02.02.2020, 12:38
Гражданин КНР, заразившийся коронавирусом, пожаловался на условия в больнице РФ
ИА «Ореанда-Новости». Китаец Ван Юньбин, которого с коронавирусом положили в краевую инфекционную больницу Забайкалья, пожаловался на плохие условия лечения и содержания в данном медицинском учреждении. О жалобах гражданина КНР сообщается в материале "Чита.Ру".
Китайский пациент заявил, что российские врачи не сообщили ему, что он заражён. Также ему не предоставили результаты анализов.
Не понравилось больному и качество наблюдения за ним. Он утверждает, что врачи в конце недели не выполняют своих обязанностей.
Известно, что в мире коронавирусом к настоящему времени заразились 11, 7 тысяч человек. Большинство заболевших - граждане КНР. Инфицированных людей обнаружили во многих государствах, в том числе в Великобритании и США.
Китайский пациент заявил, что российские врачи не сообщили ему, что он заражён. Также ему не предоставили результаты анализов.
Не понравилось больному и качество наблюдения за ним. Он утверждает, что врачи в конце недели не выполняют своих обязанностей.
Известно, что в мире коронавирусом к настоящему времени заразились 11, 7 тысяч человек. Большинство заболевших - граждане КНР. Инфицированных людей обнаружили во многих государствах, в том числе в Великобритании и США.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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