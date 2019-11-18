Оружие провозилось на автомобиле через таможню. Россиянин спрятал его. Всего специалисты таможенной службы насчитали 32 предмета, которые включали в себя. Самым древним оружием оказалась30 предметов по данным проведённой экспертизы оказались культурным наследием Финляндии и запрещены к вывозы. Общая стоимость оружия составила более 1 миллиона рублей. Россиянина задержали и завели на него уголовное дело за контрабанду культурных ценностей. Теперь ему