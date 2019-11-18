18.11.2019, 23:41
Гражданин России попытался вывести из Финляндии оружие XVIII-XX веков
ИА «Ореанда-Новости». Гражданин России попытался вывести из Финляндии боевое и охотничье оружие XVIII-XX веков, сообщает пресс-служба Карельской таможни.
Оружие провозилось на автомобиле через таможню. Россиянин спрятал его в багажнике машины под запасными колёсами. Всего специалисты таможенной службы насчитали 32 предмета, которые включали в себя сабли, кинжалы, кортики, боевые тесаки, церемониальное оружие и палаши. Самым древним оружием оказалась офицерская шпага 1730 года.
30 предметов по данным проведённой экспертизы оказались культурным наследием Финляндии и запрещены к вывозы. Общая стоимость оружия составила более 1 миллиона рублей. Россиянина задержали и завели на него уголовное дело за контрабанду культурных ценностей. Теперь ему грозит от 3 до 7 лет тюрьмы и штраф не более 1 миллиона рублей.
Оружие провозилось на автомобиле через таможню. Россиянин спрятал его в багажнике машины под запасными колёсами. Всего специалисты таможенной службы насчитали 32 предмета, которые включали в себя сабли, кинжалы, кортики, боевые тесаки, церемониальное оружие и палаши. Самым древним оружием оказалась офицерская шпага 1730 года.
30 предметов по данным проведённой экспертизы оказались культурным наследием Финляндии и запрещены к вывозы. Общая стоимость оружия составила более 1 миллиона рублей. Россиянина задержали и завели на него уголовное дело за контрабанду культурных ценностей. Теперь ему грозит от 3 до 7 лет тюрьмы и штраф не более 1 миллиона рублей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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