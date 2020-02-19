ИА «Ореанда-Новости» . Делегация депутатов из Греции ушла с парламентской ассамблеи НАТО, которая прошла в Брюсселе, в знак протеста против действий главы собрания. По словам членов делегации, председатель грубо прерывал выступления греческих депутатов, не оставляя им возможности проинформировать другие государства о незаконных действиях со стороны Турции. Об этом сообщает телевизионный канал Skai.

В рамках общего собрания государства-члены НАТО подняли вопрос о турецко-ливийском соглашении, которое, по словам депутатов, нарушает нормы международного права и права Греции. Греческие спикеры попытались проинформировать об этом делегации других стран, однако после выступления турецкого посла председатель ассамблеи помешал изложить Греции свою позицию.

По словам депутатов, они не могли больше терпеть грубого вмешательства в их попытки рассказать о незаконных действиях Турции и покинули собрание.

Skai также сообщает, что чуть позже делегация вернулась, что осветить проблему морского инспектирования в связи с последним решением суда Европы, которое позволяет государствам депортировать мигрантов.