ИА «Ореанда-Новости» Команда греческих археологов обнаружила первые останки некогда утраченного города, который, как полагают, был основан бывшими троянскими военнопленными в 12 или 13 веке до нашей эры.

Точное местоположение города ранее было зафиксировано только в исторических источниках и свидетельствах, но археологи смогли определить местоположение поселения после того, как были найдены ювелирные изделия, монеты и остатки жилья.

«Примечательно, что выявились остатки города, мощёные дороги, архитектурная структура, - рассказала Елена Корка, ведущий археолог. - Мы нашли доказательства жизни и смерти этого места, и всё это - лишь малая часть истории Тенеа».

Раскопки начались в этом районе в 2013 году и были сосредоточены на богатых эллинистических и римских захоронениях, окружающих город, где в этом году археологи обнаружили девять новых гробниц. В то же время команда в этом году смогла откопать обширные строительные объекты площадью 672 метра, которые считаются остатками самого древнего города.

Команда также раскопала ряд зданий, где они нашли организованные комнаты с жилыми помещениями и дверными проемами.

Внутри зданий археологи обнаружили части глинистого, мраморного и каменного полов, а также хорошо продуманные стены, некоторые из которых были покрыты краской.

Елена Корка считает, что её команда находится на важном моменте: судя по архитектуре частично откопанного города, скоро они смогу найти атриум, с архитравами, колоннами и другими архитектурными особенностями, расположенными внутри зданий.

Ведущий археолог называет Тенеа «роскошным», а здания города - «очень сильными и очень хорошо сделанными».

Древний город Тенеа был основан примерно в 9 милях к юго-востоку от Коринфа и в 12 милях к северо-востоку от Микен вскоре после Троянской войны. Первые жители города, как полагают, были троянскими военнопленными, которым было разрешено построить свой собственный город Агамемноном, королем Микен, после битвы.

Ближайшие планы археологов - продолжать раскопки вокруг текущих находок и стремиться к медленному развитию топографической карты Тенеа. Они также сосредоточат внимание на новых областях исследований, в том числе на изучении влияния эндемичных заболеваний на древние популяции.