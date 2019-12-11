ИА «Ореанда-Новости». Американский журнал Time назвал 16-летнюю шведскую экоактивистку Грету Тунберг «человеком года», пишет «Коммерсант».



Отмечается, что школьница стала самым молодым человеком, который получил эту награду за 92-летнюю историю.



В журнале сказано, что Тунберг смогла превратить неясные тревоги в отношении планеты в международное движение за глобальные изменения.