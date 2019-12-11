11.12.2019, 16:28
Грета Тунберг стала «человеком года» по версии журнала Time
ИА «Ореанда-Новости». Американский журнал Time назвал 16-летнюю шведскую экоактивистку Грету Тунберг «человеком года», пишет «Коммерсант».
Отмечается, что школьница стала самым молодым человеком, который получил эту награду за 92-летнюю историю.
В журнале сказано, что Тунберг смогла превратить неясные тревоги в отношении планеты в международное движение за глобальные изменения.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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