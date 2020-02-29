Греция не допустит прорыва беженцев из Турции
ИА «Ореанда-Новости». Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сообщил, что власти страны приложат все усилия для недопущения прорыва незаконных турецких мигрантов на греческую территорию. Об этом политик написал в своём аккаунте в Twitter.
Мицотакис отметил, что большое число беженцев их Турции уже скопились на границе и пытаются нелегально попасть в страну. Греческие власти приняли решение усилить безопасность своих государственных границ.
Политик также добавил, что его государство не несёт никакой ответственности за события, происходящие в Сирии и Турции, и не участвует в войне, поэтому и его граждане «не должны страдать от последствий решений, принятых другими странами».Напомним, что ранее глава болгарского министерства обороны заявил, что государство готово направить на турецкую границу военнослужащих и технику, чтобы не допустить прорыва нелегальных мигрантов в Болгарию.
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