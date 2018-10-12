ИА «Ореанда-Новости». Главой Греческой Республики Прокописом Павлопулосом было сделано заявление о том, что Греция в рамках права и европейской правовой культуры будет добиваться от Федеративной Республики Германия возвращения “оккупационного займа” и возмещения ущерба от оккупации в годы Второй мировой войны.



Такое заявление греческий лидер сделал во время ужине в честь его немецкого коллеги Франка-Вальтера Штайнмайера, который находился в Греции с официальным визитом. Об этом информирует пресс-служба греческого президента.



Такое заявление греческий лидер сделал во время ужине в честь его немецкого коллеги Франка-Вальтера Штайнмайера, который находился в Греции с официальным визитом. Об этом информирует пресс-служба греческого президента.

Прокопис Павлопулос выразил благодарность лидеру Германии за то, что немецкой стороной была оказана поддержка Греческой Республике в годы кризиса. Он назвал Штайнмайера другом государства. Он подчеркнул, что они должны вместе вести борьбу с популизмом, который угрожает подорвать основы Европы.





Прокописом Павлопулосом было отмечено, что греческая сторона подаёт требования, касающиеся оккупационного кредита и компенсации времён оккупации, которые власти республики рассматривают “как юридически действительные и подлежащие судебному преследованию”. Он подчеркнул, что Греция не выдвигает этих требований “в одностороннем порядке и произвольно”, а делает это в контексте “совместной международной и европейской правовой культуры”, основываясь на правилах которой “в компетентном судебном форуме каждый будет поддерживать свои позиции”.





Ранее Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе встречи с премьер-министром Греческой Республики Алексисом Ципрасом принёс извинения за преступления фашистов в годы Второй мировой войны.





Власти Греции добиваются возмещения ущерба за разрушенную во время немецкой оккупации 1941-1944 годов инфраструктуру и возврата принудительно взятого так называемого оккупационного займа.



Греческая Республика требует от Федеративной Республики Германия выплаты в размере от 278 до 340 миллиардов евро военных репараций за ущерб, который был нанесён экономике государства во время оккупации в 1941–1944 годах. Немецкими властями отвергаются все требования греческой стороны. По словам чиновников Германии, их государством уже были выполнены обязательства, когда немецкие власти в 1960 году выплатили 115 миллионов марок.





