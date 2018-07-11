



ИА «Ореанда-Новости» . Правительство Греции обвиняет российских послов в использовании своих полномочий и вмешательстве во внутренние дела страны. В средствах массовой информации Греции, в частности, в газете «Kathimerini», появилось сообщение, что российские дипломаты собирали компрометирующую информацию на государственных чиновников Греции. Работники международного ведомства пытались подкупить греческих должностных лиц, которые работали по вопросу соглашения Греции и Македонии вокруг названия последней. «Kathimerini», делая ссылку на источники во внешнеполитических кругах, пишет, что дипломаты из России в дальнейшем планировали опубликовать собранные данные с целью подорвать доверие к государственным деятелям Греции.

По данным греческого СМИ, правительство Греции требует высылки сотрудника посольства Виктора Яковлева. Фамилия второго дипломата не сообщается. Также афины запретили еще двум российским дипломатам въезд в страну – их имена тоже пока неизвестны. Согласно данным информационных агентств, данные действия в отношении России связаны с расширением российского влияния в Греции, в частности, с функционированием Императорского православного палестинского общества. Данное объединение является гуманитарной организацией. Возглавляет её Сергей Степашин, генерал-полковник, бывший глава Федеральной службы контрразведки Российской Федерации и первый директор Федеральной службы безопасности. Всё та же «Kathimerini» со ссылкой на высокопоставленный источник сообщает, что в последнее время в Греции были зафиксированы несколько попыток усилить российское влияние на горе Афон путём подкупа высших духовных сановников и властей муниципалитетов.





Однако, не смотря на подобные решения, правительство Греции сообщает, что намерено и дальше поддерживать дружеские отношения с российским партнёром, главное, чтобы обе страны помнили, что хорошие дипломатические отношения должны основываться на взаимном уважении суверенитета двух государств. Греция подчёркивает, что не поддержала демарш Соединённых Штатов Америки и европейских стран по высылке и закрытии российских дипломатических миссий в связи с громким делом об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. Министерство иностранных дел Греции выступает с критикой санкций США и Европейского Союза в отношении России.





В Министерстве иностранных дел России отметили, что решение правительства Греции относительно высылки сотрудников российского посольства из страны не будет оставлено без внимания. Возможно, Россия предпримет зеркальные меры в отношении Греции.