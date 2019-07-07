07.07.2019, 19:54
Группа туристов из Китая отравилась в ресторане Санкт-Петербурга
ИА «Ореанда-Новости» 6 июля в инфекционное отделение одной из больниц Санкт-Петербурга доставили 15 туристов из Китая, которые проживали в отеле Шанхай в составе туристической группы. У всех были выявлены признаки пищевого отравления.
В ходе проверки оказалось, что проблемы с пищеварением начались почти у всей группы - у 37 её членов. Причиной этих проблем стал ресторан при отеле "Шанхай".
После инцидента Роспотребнадзор навестил ресторан с проверкой и выявил грубейшие нарушения санитарных правил. В настоящий момент заведение закрыто Роспотребнадзором.
В ходе проверки оказалось, что проблемы с пищеварением начались почти у всей группы - у 37 её членов. Причиной этих проблем стал ресторан при отеле "Шанхай".
После инцидента Роспотребнадзор навестил ресторан с проверкой и выявил грубейшие нарушения санитарных правил. В настоящий момент заведение закрыто Роспотребнадзором.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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