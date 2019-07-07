ИА «Ореанда-Новости» 6 июля в инфекционное отделение одной из больниц Санкт-Петербурга доставили 15 туристов из Китая, которые проживали в отеле Шанхай в составе туристической группы. У всех были выявлены признаки пищевого отравления.

В ходе проверки оказалось, что проблемы с пищеварением начались почти у всей группы - у 37 её членов. Причиной этих проблем стал ресторан при отеле "Шанхай".

После инцидента Роспотребнадзор навестил ресторан с проверкой и выявил грубейшие нарушения санитарных правил. В настоящий момент заведение закрыто Роспотребнадзором.