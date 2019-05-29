Парламент Грузии в третьем окончательном чтении утвердил соответствующий пакет поправок.Основными инициаторами подобного решения выступили пять депутатов правящей партии Грузии "Грузинская мечта - демократическая Грузия". Они внесли изменения в государственный Кодекс административных нарушений. Ужесточение наказания касается, главным образом, денежного штрафа. До принятия поправок денежное взыскание за жестокое обращение с животными составляло около сорока лари (920 российских рублей).От ста лари (или 2300 рублей) необходимо будет заплатить такому родителю.С принятием поправок в закон этот проступок будет караться общественно-полезными работами. Живодёру придётся отработать от 120 до 240 часов либо заплатить государству штраф. Особо провинившихся будут наказывать лишением свободы сроком до одного года. Наиболее жестоким преступникам придётся отработать от 200 до 400 часов или провести в заключении до трёх лет. Ранее максимальный срок составлял два года.