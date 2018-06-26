



ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ . Торговая война Дональда Трампа и ЕС приняла серьёзные обороты. Производитель мотоциклов Harley-Davidson принял решение перенести производство в Европу по причине пошлин ЕС. Отметим, в прошлом году Дональд Трамп назвал компанию «настоящей американской иконой». Однако продажи мотоциклов в США снизились, поэтому компания Harley-Davidson сосредоточила внимание на глобальном росте. Компания считает ЕС «критически важным рынком», и в прошлом году она продала почти 40 000 транспортных средств европейским потребителям. Но в минувшую пятницу Европейским Союзом были введены пошлины на целый ряд наименований готовой стальной и алюминиевой продукции, а также фасоль, рис, кукурузу, ореховое масло, апельсиновый сок, табак для трубок, сигареты и сигары. Брюсселем также были наложены пошлины на такие американские товары, как бурбон, джинсы Levi's и мотоциклы Harley-Davidson. Повышение тарифов привело к тому, что цена на каждый мотоцикл выросла более чем не 2 тысячи долларов.

Американский лидер признался, что был очень удивлён решением компании Harley-Davidson о переводе производства в европейские страны. В своём Twitter-аккаунте он заявил, что не ожидал увидеть, как компания одна из первых поднимает белый флаг. Дональд Трамп также отметил, что долго боролся за Harley-Davidson, но теперь им не придётся платить пошлины при продаже продукции странам Европейского Союза, из-за которого Америка получила большой урон в торговле. Речь идёт о сумме в размере 151 миллиарда долларов, сообщает президент Соединённых Штатов.





Отметим, что компания Harley-Davidson приобретает большую часть стали за рубежом и продаёт европейским странам значительную часть своих товаров. Следовательно, торговая война, которая идёт между Европейским Союзом и Соединёнными Штатами может урезать доход компании почти на 100 миллионов долларов в год.



