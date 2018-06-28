Президент Ирана Хасан Роухани отказался «капитулировать» перед Вашингтоном, его выступление транслировало государственное телевидение.

«Мы сохраним историческое национальное величие, а сами в этой волевой борьбе поставим США на колени», - сказал он.

По мнению властей Ирана, Трамп проводит политику, которая приводит к изоляции США. Как отметил вице-президент Ирана Али Акбар Салехи, своими действиями Трамп способствует сплочению всего мира против Вашингтона. Он заявил, что из-за последних событий политики в ЕС находятся в растерянности и не понимают, как им вести себя с США.

Пока власти Ирана грозят США, Вашингтон пытается усилить санкционный режим. В среду заместитель постпреда США при ООН Джонатан Коэн призвал страны Совета безопасности присоединиться к США и ввести санкции против Ирана за «пагубное поведение» страны.

По словам Коэна, Иран постоянно нарушает резолюции ООН. Дипломат отметил, что США приложат все усилия, чтобы к новым санкциям присоединились члены Совбеза ООН.

Месяц назад президент США заявил о выходе из ядерной сделки с Ираном. Вашингтон обвиняет Тегеран в продолжении разработок в ядерной сфере. Трамп предупредил, что США введут еще более жесткие санкции, чем действовали ранее.

На этой неделе Вашингтон попросил все страны мира прекратить закупки иранской нефти. Крупнейшим покупателем углеводородов из Ирана является Китай.