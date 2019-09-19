19.09.2019, 16:14
Хидео Кодзима приедет на «ИгроМир 2019»
«Ореанда-Новости» Хидео Кодзима почтит личным присутствием главную сцену выставки 5 октября в 16:30.
Знаменитый дизайнер игрового мира уделит внимание прессе и поучаствует в закрытой фотосессии.
Фанатам можно будет приобрести приглашение, купив его 4 или 5 октября в магазине сувенирной продукции и атрибутики Kojima Productions, который организаторы обещают разместить прямо на территории выставки.
У всех желающих есть шанс выиграть приз на выбор: посещение закрытого показа игры или фотосессия со знаменитым дизайнером.
Источник: «Ореанда-Новости»
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