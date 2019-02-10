ИА «Ореанда-Новости»

Президент, который бы «хихикал» и «флиртовал» с Владимиром Путиным Украине не подходит. Такое заявление сделал действующий глава государства Пётр Порошенко на форуме «Общественный диалог».

Порошенко объявил, что Украина не должна получить президента, который бы «встал на колени» перед Кремлём. Кроме того, он подчеркнул, что будущий глава страны не должен сдаться перед Россией, а наоборот, освободится от российского «гнёта».

Украинский президент заявил, что следующий глава государства должен способствовать тому, чтобы Киев «освободился» от «колониальной зависимости» от России.

Как выяснилось, имя Российского президента Владимира Путина уже не раз всплывало в предвыборной кампании Петра Порошенко. Когда украинский президент объявил о своём выдвижении на второй срок, публике был показан видеоролик, в котором было отражено развитие Украины за последнее время. В этом видео появился кадр, изображающий глав государств России и Украины с надписью: «Либо Порошенко, либо Путин».

Позже этот ролик прокомментировала Мария Захарова, она пошутила, знает ли сам Путин о том, что его могут выбрать президентом Украины вместо Порошенко.

Напомним, что ныне действующий глава Украины Пётр Порошенко сообщил о своём намерении баллотироваться на второй президентский срок 29 января. И 7 февраля он был зарегистрирован ЦИК в качестве кандидата на президентский пост.

На Украине предвыборная кампания стартовала 31 декабря, президентские выборы назначены на 31 марта. На данный момент в президентской гонке лидирует Зеленский, за ним Юлия Тимошенко. А вот рейтинг Пета Порошенко всего около 14 процентов.

Ранее на пресс-конференции экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что у Порошенко практически нет возможности победить на предстоящих выборах. Он подчеркнул, что нынешний глава государства сможет одержать победу только в случае фальсификации результатов.