ИА «Ореанда-Новости». Во время круглого стола актёр драмы «Голливудский репортер», в котором также участвовали актёры Ричард Мэдден, Билли Портер, Диего Луна, Сэм Роквелл и Стефан Джеймс, Гранта спросили, есть ли у него «комплекс неполноценности» из-за того, что он постоянно снимался в романтических комедиях. Актёр признался, что чувствовал, что ему больше не нужны такие роли.

«Ну, да, но теперь меньше, потому что я стал слишком старым, уродливым и толстым, чтобы сниматься в них больше, поэтому теперь я занимаюсь другими делами, и у меня немного меньше ненависти к себе», - ответил он со смехом.

Грант часто появлялся в романтических комедиях на протяжении всей своей карьеры. Он снимался таких как фильмы «Четыре свадьбы и похороны», «Микки голубые глаза», «Ноттинг Хилл» и «Любовь».

Несмотря на успешную карьеру, Гранту казалось, что он «в коробке» из-за того типа ролей, в которых он играл, но объяснил, что успех того стоил.

«Мне платили кучу денег», - сказал он. «Мне очень повезло. И большинство этих романтических комедий я могу смотреть – они могут шокировать, но в целом, людям они нравятся».

Актёр продолжил: «Я убежден, что наша работа - развлекать. Я вижу в нас мастеров, как и того парня, который зажигает свет, парня, который редактирует, и парня, который толкает тележку».

В последнее время роли Гранта отошли от жанра романтической комедии. Его последние фильмы включали в себя биографический фильм Флоренс Фостер Дженкинс, снятый в 2016 году, анимационный фильм «Паддингтон 2» и грядущий криминальный фильм «Джентльмен», в котором он будет сниматься вместе с Мэтью МакКонахи, Колином Фарреллом и Чарли Ханнэмом.