ИА "Ореанда-Новости" Крупнейший гигант в сфере технологий компания IBM оформила в прошлом месяце новый патент, подразумевающий превращение смарт-часов в полноформатное планшетное устройство. Теперь права на такое изобретение будут принадлежать крупному мировому держателю патентов в этой сфере.

Суть запатентованного изобретения заключается в том, что устройство будет включать в себя восемь миниатюрных экранов, которые, по мере надобности, будут раскладываться в полноразмерный планшет. Таким образом, из восьми небольших дисплеев будет образована рабочая площадь планшета необходимого размера.

«Голубой гигант», как ещё по-другому называют компанию IBM, получил официальные документы на патент 11 июня. В Соединённых Штатах Америки этим занимается Бюро по патентам и торговым маркам (USPTO). Сам документ имеет официальное название – «Изменяемый размер экрана для устройства с электронным дисплеем». В описании речь идёт о смарт-часах, которые надеваются на запястье, без каких-либо рамок, в форме прямоугольника.

По задумке создателей этого гаджета, под основным экраном установлено ещё семь дополнительных панелей. Каждая дополнительная панель имеет размер три на два дюйма. Пользователь будущего изобретения может самостоятельно изменить размер устройства, максимально расширив активную площадь экрана до размера двенадцать на восемь дюймов.

Не стоит забывать, что понятие «патент» подразумевает под собой в настоящий момент только идею инженеров компании IBM. О технической стороне вопроса, касаемо развёртывания устройства или сборки изделия, в описании патента пока ни слова. К настоящему времени нет и официальных заявлений от руководства «Голубого гиганта» о том, что планируется выпустить такой гаджет.