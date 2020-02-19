.

Об этом Илоном Маском заявлено в Twitter.О приобретении Porhse Taycan Билл Гейтс проинформировал в беседе с блогером Маркесом Браунли.Кроме того, основателем Microsoft сказано, что компания Tesla способствует продвижению индустрии вперёд.Маск сообщил, что разговаривал с Гейтсем, и заявил, что этот разговор его разочаровал.