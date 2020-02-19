19.02.2020, 08:04
Илон Маск заявил, что разочарован в Билле Гейтсе, купившем у конкурентов электромобиль
ИА «Ореанда-Новости». Миллиардер из США Илон Маск, основавший компании Space X и Tesla, разочаровался в создателе компании Microsoft Билле Гейтсе в связи с тем, что тот купил вместо электромобиля от компании Tesla аналогичную ему модель Porshe Taycan. Об этом Илоном Маском заявлено в Twitter.
О приобретении Porhse Taycan Билл Гейтс проинформировал в беседе с блогером Маркесом Браунли. Гейст сказал, что весьма доволен покупкой. По его словам, из всех зелёных технологий наибольшим потенциалом обладают электромобили.
Кроме того, основателем Microsoft сказано, что компания Tesla способствует продвижению индустрии вперёд.
Маск сообщил, что разговаривал с Гейтсем, и заявил, что этот разговор его разочаровал.
О приобретении Porhse Taycan Билл Гейтс проинформировал в беседе с блогером Маркесом Браунли. Гейст сказал, что весьма доволен покупкой. По его словам, из всех зелёных технологий наибольшим потенциалом обладают электромобили.
Кроме того, основателем Microsoft сказано, что компания Tesla способствует продвижению индустрии вперёд.
Маск сообщил, что разговаривал с Гейтсем, и заявил, что этот разговор его разочаровал.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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